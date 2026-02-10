Más Información

Chihuahua.- En las últimas 24 horas, se registraron de la entidad, así como ligeras nevadas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el reporte que se emitió esta tarde, en los municipios de Bocoyna las precipitaciones alcanzaron los 30 milímetros (mm), en Guachochi cayeron 21.2 mm, Témoris tuvo 20 mm, Balleza 15.6 mm y Cuauhtémoc 13.8 mm.

Chihuahua registró 13 mm, Madera 11.8 mm, Guadalupe y Calvo 11.5 mm, Delicias 7.6 mm, Nuevo Casas Grandes 6.8 mm, Chínipas 6 mm, Parral 5 mm, Temósachic 5 mm, Camargo 3.8 mm, Ojinaga 2.4 mm y Jiménez 0.2 mm.

Además, durante las primeras horas de este martes se reportó en el poblado de Creel, municipio Bocoyna, así como en localidades colindantes con Guachochi.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles continuará el ambiente frío por la mañana y templado por la tarde.

Ambiente frío en Chihuahua (10/02/2026). Foto: Especial
Ambiente frío en Chihuahua (10/02/2026). Foto: Especial

En la capital y Ciudad Juárez se esperan temperaturas máximas de 22 y mínimas de 7 grados centígrados (°C); en municipios de la zona serrana oscilarán entre los 18°C como máxima y los -5°C como mínima.

La CEPC pidió a la población extremar precauciones ante las bajas temperaturas y posibles heladas en la zona serrana, evitar la exposición prolongada al frío, conducir con precaución y mantenerse informada sobre las previsiones climatológicas a través de los medios oficiales.

