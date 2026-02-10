Culiacán, Sin.- En el caso de la desaparición de los diez trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, de Concordia y posterior localización sin vida de varios de ellos, no se tiene evidencia de que el móvil haya sido por extorsión a la empresa, señaló el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Citó que en forma reciente el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch ya informó que en base a las primeras investigaciones abiertas de este caso y con datos aportados por personas detenidas, se conoce que la acción contra los mineros, se derivó de una confusión.

El mandatario estatal externó que no se cuenta con datos que lleven a la Fiscalía General de la República, la cual ejercicio la facultad de atracción de este caso, a deducir que se trato de una extorsión de grupos delictivos que operan en la zona serrana, a la empresa minera canadiense.

Rocha Moya comentó que la empresa minera Vizsla Silver Corp a pedido a las autoridades judiciales que se aclare el caso de la privación de la libertad que sufrieron diez de sus trabajadores y el posterior hallazgo de varios de ellos muertos.

Externó que tiene conocimiento que en el mismo poblado de El Verde, en Concordia, donde han sido extraídos varios cuerpos de fosas clandestinas, se localizaron nuevas fosas, en un sitio distante, donde se empezó a trabajar en excavaciones.

La tarde del lunes pasado, se conoció que cinco de los cuerpos que rescatados de fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, Concordia, fueron identificados como parte del grupo de diez trabajadores de la mina canadiense, Vizsla Silver Corp. que fueron privados de su libertad por un grupo armado la noche del 23 de enero pasado.

Pese a que el ejército y Guardia Nacional mantiene un cinturón de seguridad y restringido y el paso al Servicio Médico Forense, en el fraccionamiento Tellería, de la ciudad de Mazatlán, se conoce que familiares de cinco víctimas acudieron a identificarlos y a efectuar los trámites para la entrega de sus cadáver y traslados a sus lugares de origen.

Desde el domingo pasado, cuando inició el traslado de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, al Servicio Médico Forense, se colocó un cerco de seguridad, con unidades artilladas del ejército y la Guardia Nacional, en resguardo del lugar, donde se trabaja en la identificación oficial de las víctimas encontradas.

A través de las redes sociales, sus familiares y la Cámara Minera de México dieron a conocer las identidades de los cinco trabajadores de la mina, encontrados en una fosa clandestina, son José Ángel Hernández Velez, de 38 años e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos originarios del estado de Zacatecas.

También, se encuentran identificados, José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, el ingeniero, Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua y José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero, sobre el resto del grupo de trabajadores mineros, no se tiene información.

