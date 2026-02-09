Ciudad Victoria.- El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó hoy que existe una estrecha comunión entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la cual permite que los recursos se traduzcan en mejores condiciones para fortalecer el crecimiento en obras concluidas, así como la formación profesional y el incremento sostenido de la matrícula de dicha institución.

“Felicito mucho al rector Dámaso Anaya, que está dirigiendo con tino a esta gran Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ahora, como vemos, los recursos alcanzan para hacer muchas cosas; primero, porque existe una comunión entre el gobierno y la universidad y se entregan los recursos que son propios para la formación profesional a su plenitud”, expresó el mandatario tamaulipeco.

Añadió que, los universitarios eligieron bien a su rector, Dámaso Anaya Alvarado, quien en poco tiempo de gestión, ha dado grandes resultados en la transformación de la UAT, “así es que enhorabuena, eligieron muy bien a su rector, felicidades, universitarios”.

Villarreal Anaya, junto con el rector Anaya Alvarado, encabezó la ceremonia de honores a la bandera y atestiguó la toma de protesta de la Dra. María Guadalupe Vázquez Salazar como directora de la Facultad de Enfermería Victoria para el periodo 2026-2029.

Durante el evento, celebrado en el Campus de la Salud, el mandatario estatal expresó su beneplácito por acompañar a la comunidad universitaria.

Subrayó el papel estratégico de la Facultad de Enfermería Victoria dentro del sistema de salud y recordó su trayectoria profesional junto a la hoy directora, a quien calificó como una mujer de preparación, disciplina y profundo sentido humano.

El rector Dámaso Anaya reconoció el respaldo del gobernador para el fortalecimiento de la educación pública y sostuvo que invertir en la UAT es invertir en salud, desarrollo social y un mejor futuro para los nuevos profesionistas.

“Nada de esto sería posible sin una visión clara y un respaldo decidido a la educación pública; por ello, quiero hacer un reconocimiento expreso al gobernador del estado, al doctor Américo Villarreal Anaya, por su invaluable apoyo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y por sostener con congruencia y convicción un principio que compartimos plenamente: educación, educación y más educación. Muchas gracias, señor gobernador, por confiar en su universidad”, dijo.

En cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Universidad, el rector entregó la constancia de elección y le tomó protesta a la Dra. María Guadalupe Vázquez Salazar, a quien expresó el respaldo de su administración, al tiempo de invitar a la comunidad de esta institución a trabajar en unidad para seguir construyendo una universidad de excelencia, comprometida con Tamaulipas y con su misión social.

Dámaso Anaya puntualizó las recientes acciones de infraestructura y equipamiento en la Facultad de Enfermería Victoria, destacando la instalación de 170 nuevas computadoras, equipos especializados para su centro de tecnología avanzada, pantallas inteligentes y unidades de transporte destinadas a actividades académicas y de servicio social.

El evento reunió a autoridades del gabinete estatal, del Poder Judicial y Legislativo, mandos de las fuerzas armadas, así como a la comunidad docente, estudiantil y administrativa de la UAT.

