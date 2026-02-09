Más Información

Pachuca.— Ante el incumplimiento de la Presidencia Municipal de Tepeji del Río, Hidalgo, en materia de normatividad ambiental, al permitir que empresas descargaran , que terminaron en el río, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente iniciaron un procedimiento que podría derivar en multas y sanciones administrativas.

La semana pasada, pobladores de esa demarcación denunciaron que el río comenzó a presentar diversas tonalidades, ya que desde el drenaje municipal se observaban descargas con colores azul, rojo y verde, lo que generó preocupación entre los habitantes.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de las autoridades ambientales para que realizaran una investigación sobre los hechos y en la presencia de personal de la y de la Secretaría de Medio Ambiente en el sitio, donde efectuaron diligencias y la toma de muestras.

Se informó que las muestras fueron enviadas a laboratorio para integrarlas al expediente por el presunto incumplimiento de la NOM-001-2021 por parte de la Presidencia Municipal, contra la cual se prevé iniciar un procedimiento que podría incluir sanciones económicas y administrativas.

Al permitir este tipo de descargas, señalaron, la alcaldía se vuelve corresponsable del deterioro ambiental que se registra en la región, donde existe del aire, suelo y agua, situación que ha llevado a que sea considerada una de las zonas más contaminadas del país.

Las descargas realizadas por empresas han sido uno de los principales señalamientos, debido a que se vierten en los afluentes aguas contaminadas con pintura, solventes, metales pesados y residuos orgánicos, lo que ha convertido este problema en un riesgo severo que repercute en la salud de los habitantes.

