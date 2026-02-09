Pachuca.— Ante el incumplimiento de la Presidencia Municipal de Tepeji del Río, Hidalgo, en materia de normatividad ambiental, al permitir que empresas descargaran aguas contaminadas al drenaje municipal, que terminaron en el río, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente iniciaron un procedimiento que podría derivar en multas y sanciones administrativas.

La semana pasada, pobladores de esa demarcación denunciaron que el río comenzó a presentar diversas tonalidades, ya que desde el drenaje municipal se observaban descargas con colores azul, rojo y verde, lo que generó preocupación entre los habitantes.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de las autoridades ambientales para que realizaran una investigación sobre los hechos y en la presencia de personal de la Profepa y de la Secretaría de Medio Ambiente en el sitio, donde efectuaron diligencias y la toma de muestras.

Se informó que las muestras fueron enviadas a laboratorio para integrarlas al expediente por el presunto incumplimiento de la NOM-001-2021 por parte de la Presidencia Municipal, contra la cual se prevé iniciar un procedimiento que podría incluir sanciones económicas y administrativas.

Al permitir este tipo de descargas, señalaron, la alcaldía se vuelve corresponsable del deterioro ambiental que se registra en la región, donde existe contaminación del aire, suelo y agua, situación que ha llevado a que sea considerada una de las zonas más contaminadas del país.

Las descargas realizadas por empresas han sido uno de los principales señalamientos, debido a que se vierten en los afluentes aguas contaminadas con pintura, solventes, metales pesados y residuos orgánicos, lo que ha convertido este problema en un riesgo severo que repercute en la salud de los habitantes.

