El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", y dos integrantes de su gabinete comparecen nuevamente ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, en continuación de la audiencia de imputación.

En la diligencia de este martes, el juez decidirá si vincula a proceso a Rivera Navarro; Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro Municipal de Tequila, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los acusó el viernes pasado del secuestro del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021.

A Pérez Sosa y Toribio Villareal también se les imputó su posible participación en el delito de secuestro agravado.

Sin embargo, la defensa del alcalde y de sus dos colaboradores, integrada por un equipo de cinco abogados, solicitó la duplicidad del plazo constitucional para recabar pruebas en favor de sus defendidos, mismo que se vence hoy.

Por lo que, este martes el juez de control Mario Elizondo Martínez definirá la situación jurídica del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro y de sus dos colaboradores, acusados de presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, decidirá si les ratifica la prisión preventiva oficiosa.

Tras ser detenido, Rivera Navarro ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fue llevado a una zona especial, por instrucción del juez Elizondo Martínez, debido a que es servidor público.

En tanto que el director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa; y el director de Catastro Municipal, Juan Gabriel Toribio Villareal, fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 15, ubicado en Villa Comatitlán, Chiapas, desde donde se conectarán por videoconferencia con el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

apr