Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, compareció nuevamente ante el juez de control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz.

La audiencia se realizó por videoconferencia, desde el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, con conexión al Juzgado de la Región Nueve, ubicado en Villahermosa.

Inició a las 11:00 horas, a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación, y finalizó a las 13:30 horas, comentaron fuentes federales.

Lee también Detienen a presidente municipal de Tequila, Jalisco

Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado presentó un testigo sobre las acusaciones que pesan contra Bermúdez Requena, por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

Cabe destacar que el 24 de marzo de 2026 vence la prórroga de tres meses que se le concedió en diciembre del año pasado a la Fiscalía General del Estado de Tabasco para recabar información adicional y continuar con diversas líneas de investigación del caso, para realizar la imputación formal contra “El Abuelo” o “Comandante H”, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Por lo que se espera que en dicho mes, la Fiscalía estatal presente la acusación formal en el proceso penal del fuero común que sigue contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de "La Barredora," procesado por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

Tras ser extraditado a México, procedente de Paraguay, el juez de la Región Nueve vinculó a proceso a Bermúdez Requena, por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc