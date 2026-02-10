La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Luz Elena Baños como embajadora de México en Guatemala, y a Ana Luisa Vallejo como embajadora de nuestro país en Belice.

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó de este nombramiento de las embajadoras de carrera, con quienes se reunió por la mañana de este martes 10 de febrero.

Durante un encuentro con ambas diplomáticas, el canciller De la Fuente destacó que estos nombramientos presidenciales reafirman el liderazgo de las mujeres dentro de la Cancillería y la Política Exterior Feminista de México.

Juan Ramón de la Fuente indicó que los nombramientos de Baños y Vallejo permitirá darle continuidad en la frontera sur al convenio que firmó la presidenta Claudia Sheinbaum en Calakmul, con el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, y con el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, sobre el corredor biocultural de la Selva Maya.

También, seguimiento a los programas de cooperación para el desarrollo que tiene México con ambas naciones.

“Son dos países estratégicos para México, son nuestros vecinos, compartimos la frontera sur de nuestro país y ahora, pues, ustedes habrán de representarnos ante estos dos países hermanos”, mencionó el titular de la SRE.

El secretario de Relaciones Exteriores reconoció las trayectorias de ambas embajadoras.

Luz Elena Baños hasta hace poco se desempeñó como representante permanente de México en la OEA y estuvo en Guatemala como jefa de Cancillería.

Ana Luisa Vallejo hasta hace poco fue la cónsul general de México en San Francisco y previamente se desempeñó como jefa de Cancillería en Bolivia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr