México obtuvo una Inversión Extranjera Directa (IED) histórica en el 2025 al sumar 40 mil 871 millones de dólares (mmdd), 10.8% de crecimiento anual con respecto al año previo, informó la Secretaría de Economía.

Sin embargo, aunque se duplicaron las nuevas inversiones, la mayor parte del capital foráneo entra vía reinversión de utilidades.

En un comunicado, la dependencia dijo que 67.7% de cada 100 dólares que ingresaron fueron por reinversión de capital, 18% nuevas inversiones y 14.3% cuentas entre compañías.

Por el concepto de inversiones nuevas se recibieron 7 mil 378 millones de dólares en 2025, lo que significó 133% más que en 2024, es decir, más del doble de los 3 mil 168 millones de dólares del año anterior.

A cuentas entre compañías llegaron 5 mil 844 millones de dólares de inversión en 2025 y por reinversión de utilidades 27 mil 650 millones de dólares, lo que significó una contracción de 3.7% con respecto al 2024.

La Secretaría de Economía dijo que en el cuarto trimestre de 2025 se registró una salida de capital por 5 mil 26 millones de dólares para pagar dividendos y operaciones financieras de empresas mexicanas con sus afiliadas en el exterior.

EU, el principal inversionista de México en 2025

Estados Unidos se mantuvo el año pasado como “el principal socio inversionista de México”, al ser empresas ubicadas en dicho país las responsables de 15 mil 877 millones de dólares de inversión, es decir, del 38.8% del total.

España quedó en segundo lugar con 4 mil 431 millones de dólares, equivalente a 10.8% de participación.

Le siguieron Canadá con 3 mil 323 millones de dólares, es decir, 8.1% del total; Países Bajos con 2 mil 387 millones de dólares, que representan el 5.8% de lo captado por México, y Japón con 2 mil 293 millones de dólares, 5.6%.

Solamente Canadá y Estados Unidos sumaron casi el 47% del total de Inversión Extranjera Directa que recibió México en el 2025.

Principales destinos de inversión en México

Los principales destinos de inversión fueron Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, las cuales concentraron el 71.7% del total.

Sin embargo, la mayoría de los consorcios tienen en esas tres entidades sus oficinas, por lo que sus inversiones podrían realizarse en otras entidades.

Baja California y Baja California Sur son parte de los cinco estados que más capital foráneo atraen en el país.

