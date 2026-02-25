Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

México obtuvo una (IED) histórica en el 2025 al sumar 40 mil 871 millones de dólares (mmdd), 10.8% de crecimiento anual con respecto al año previo, informó la .

Sin embargo, aunque se duplicaron las nuevas inversiones, la mayor parte del capital foráneo entra vía reinversión de .

En un comunicado, la dependencia dijo que 67.7% de cada 100 dólares que ingresaron fueron por reinversión de capital, 18% nuevas y 14.3% cuentas entre compañías.

Por el concepto de inversiones nuevas se recibieron 7 mil 378 millones de dólares en 2025, lo que significó 133% más que en 2024, es decir, más del doble de los 3 mil 168 millones de dólares del año anterior.

A cuentas entre compañías llegaron 5 mil 844 millones de dólares de inversión en 2025 y por reinversión de utilidades 27 mil 650 millones de dólares, lo que significó una contracción de 3.7% con respecto al 2024.

La Secretaría de Economía dijo que en el cuarto trimestre de 2025 se registró una salida de capital por 5 mil 26 millones de dólares para pagar dividendos y operaciones financieras de con sus afiliadas en el exterior.

Comportamiento Inversión Extranjera Directa. Foto: Especial
Comportamiento Inversión Extranjera Directa. Foto: Especial

EU, el principal inversionista de México en 2025

Estados Unidos se mantuvo el año pasado como “el principal socio inversionista de México”, al ser empresas ubicadas en dicho país las responsables de 15 mil 877 millones de dólares de inversión, es decir, del 38.8% del total.

España quedó en segundo lugar con 4 mil 431 millones de dólares, equivalente a 10.8% de .

Le siguieron Canadá con 3 mil 323 millones de dólares, es decir, 8.1% del total; Países Bajos con 2 mil 387 millones de dólares, que representan el 5.8% de lo captado por México, y Japón con 2 mil 293 millones de dólares, 5.6%.

Solamente y Estados Unidos sumaron casi el 47% del total de Inversión Extranjera Directa que recibió México en el 2025.

Aunque se duplicaron las nuevas inversiones, la mayor parte del capital foráneo entra vía reinversión de utilidades. Foto: iStock
Aunque se duplicaron las nuevas inversiones, la mayor parte del capital foráneo entra vía reinversión de utilidades. Foto: iStock

Principales destinos de inversión en México

Los principales destinos de inversión fueron Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, las cuales concentraron el 71.7% del total.

Sin embargo, la mayoría de los tienen en esas tres entidades sus oficinas, por lo que sus inversiones podrían realizarse en otras entidades.

Baja California y Baja California Sur son parte de los cinco estados que más capital foráneo atraen en el país.

