El mecanismo de importación libre de arancel para países que no tienen tratado comercial con México, decretado por el gobierno federal para reducir los precios del pollo, podría cambiar.

La Secretaría de Economía analiza cerrar ese esquema e imponer cupos de importación en los que se establecerá un volumen máximo, tal y como actualmente se hace con la carne de res y de cerdo.

Durante la Convención Anual de la Industria Cárnica, organizada por el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), la directora general de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía, Gertrudis Mercado, señaló que los productores nacionales de aves hicieron esta petición.

“Todavía no es un hecho, pero estamos teniendo reuniones para ver qué vamos a hacer; una de las propuestas es sacar al sector del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) para fortalecer la industria”, expuso.

Añadió que “se está valorando con la Secretaría de Agricultura cerrar el ingreso de ese producto que viene de otros países, precisamente porque ya estamos teniendo problemas de comercialización”.

El presidente de Comecarne, Francisco Jaraleño, quien fue reelecto en el cargo, dijo que se requiere una política de largo plazo que garantice el fortalecimiento de la producción nacional y que permita la importación para atender el creciente consumo de cárnicos.

Señaló que las decisiones de imponer cupos de importación a las carnes de res y de cerdo, y eliminar el esquema del Pacic —que permite la importación libre de arancel desde países con los que no tenemos tratado—, “generan incertidumbre en la planeación productiva y en el equilibrio de la cadena”.

Al referirse a la subasta de los cupos para importar 70 mil toneladas de carne de res y 51 mil toneladas de carne de cerdo, añadió que “el proceso de licitación en curso ha resultado complejo y poco ágil, lo que dificulta la toma de decisiones y añade presión a la oferta de proteína en el mercado nacional”.

Agregó que, “asimismo, la apertura de investigaciones de dumping en productos como pierna y espaldilla de cerdo de Estados Unidos desvía atención y recursos que podrían concentrarse en fortalecer la producción, la inversión y la sostenibilidad del sector. Nuestro enfoque no es confrontar, nuestro enfoque es construir”.

El vicepresidente de Comunicación y Enlace Legislativo de Comecarne, Ernesto Hermosillo, dijo que ese tema “deberían revisarlo bien, porque los cupos incrementan los costos; hay que pagar y subastar, hay que pagarle al gobierno un derecho por poder tener los cupos. Si buscamos con estos cupos traer un producto más barato, lo que harían ellos es subirlo”.

En clara referencia a que los agroproductores de pollo son quienes piden el uso de cupos, dijo: “En la cadena ya debemos detenernos y dejar de tener posiciones encontradas entre los mismos eslabones; en lugar de ver cómo taponeo al siguiente eslabón, como si fuéramos enemigos. El mercado está afuera, todos tenemos que hacerle frente y nos estamos enfrentando antes de salir al mercado”.

Comentó que el otro problema es que los cupos otorgados por el gobierno para la carne de res y de cerdo son insuficientes y tienen tiempos de implementación muy largos. Por ejemplo, “los cupos de res y cerdo se anunciaron en enero y saldrán hasta el 17 de marzo. Ya se nos fue casi un trimestre. Yo creo que los cupos no solucionan porque cuestan, y menos si se tardan tres o cuatro meses; además de que para la res requeriríamos el doble del cupo, y en cerdo también. Lo que buscamos es certidumbre”.

