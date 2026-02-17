Más Información
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya se reunió en la Ciudad de México con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), encabezados por el subsecretario Leonel Cota Montaño, para evaluar proyectos y acciones que permitan consolidar el desarrollo y transformación del campo tamaulipeco.
Entre los diferentes temas que se trataron, en reunión celebrada en las oficinas de la SADER, destacaron: la comercialización de la producción de sorgo y maíz; el acopio adicional de producción de frijol; el proyecto para comercializar carne de calidad y la repoblación del hato ganadero de Tamaulipas.
También se tomaron acuerdos para formalizar un esquema comercial entre Leche para el Bienestar y el Gobierno de Tamaulipas para la distribución y venta de este producto en el estado, así como la propuesta de incorporación de productores cañeros a los programas de apoyo con Fertilizantes para el Bienestar.
Por parte del Gobierno del Estado también participaron: el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores; el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto; así como el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García.
Acompañaron al subsecretario de SADER, Leonel Cota Montaño: David Palos, director general de Ganadería y Carlos Rodríguez Arana, director general de Financiamiento y Gestión de Riesgos.
