El incentivo que el Gobierno Federal anunció esta mañana para la industria audiovisual, repercutirá directamente en la protección de empleos, experiencia para los trabajadores y evitar que las producciones nacionales se vayan a filmar a otros países, como ha ocurrido en los últimos meses.

Eso dicen productores y actrices que asistieron a Palacio Nacional para oír el anuncio de Claudia Curiel de Icaza, Secretaría de Cultura, sobre las nuevas “armas” no sólo para aumentar la producción nacional, sino atraer cintas y series de otros países.

La figura elegida es algo que en el mundo se conoce como Tax Credit, que significa que un rodaje reciba un certificado tras cumplir ciertos requisitos y vendérselo a una empresa que, a su vez, con ello comprobaría pago de impuestos.

Países como Italia, Francia, República Dominicana, Canadá y Puerto Rico ya lo ejercen desde hace tiempo.

Para obtener el incentivo van a poder participar largos y series de ficción, animación y documental, así como algunos procesos específicos de animación, efectos especiales y posproducción.

“Es un gran abrazo a la comunidad, al cine, al audiovisual mexicano, sí son de los instrumentos que nos pueden hacer como industria más competitiva y puede promover la inversión nacional, como la que viene de otros países”, comenta Mónica Lozano, productora de filmes como “No se aceptan devoluciones” y “Arráncame la vida” y quien ha estado cerca de las conversaciones al respecto.

Ella misma, para la serie “Nadie nos vio partir”, tuvo que salir del país y aprovechó el incentivo existente en Francia e Italia.

Alejandro Springall, uno de los productores de “Cronos”, comenzará pronto una película en España, justo porque en México no había algo que le ayudara a sostenerla económicamente en México.

“Ya hacía falta, urgía para no irnos, claro, habrá que irlos adaptando, pero de entrada es una noticia muy buena”, apunta.

Más empleo y protección

El estímulo del 30% está para producciones de ficción y animación que mínimo cuesten 40 millones de pesos (por lo que se recuperarían mínimo 12 millones), lo que de acuerdo con Lozano, es lo necesario para una cinta mexicana que apunte a ser comercial y calidad.

El piso en el caso de las producciones para documental será de 20 millones (por lo que recuperarían unos 6 millones)

Cada película y serie en promedio requiere de entre 100 y 150 empleos entre técnicos y trabajadores, por lo que se espera que con aumento de producciones, se necesite de más especialistas. Por ello, este año se certificarán a 2 mil nuevos técnicos para poder trabajar.

Y en el caso de que venga una producción extranjera, se debe tener por lo menos el 70% de trabajadores y artistas mexicanos en todo su proceso. Aparte debe haber forzosamente una casa mexicana productora detrás de ella.

“No se valdrá, si quieren aplicar, que venga un crew completo extranjero. También permitirá más coproducciones”, comenta Lozano.

“Y eso nos beneficia porque si hay más técnicos preparados, sin dejar de trabajar, habrá más para producciones independientes”, destaca Julio Chavezmontes, productor de “Annette” y “El triángulo de la tristeza”, ganadora en Cannes y la última nominada al Oscar.

Si una película no cuesta 40 millones, puede aplicar en procesos de animación, efectos especiales y posproducción demostrando que fueron hechos en México. Ahí se podrá pedir un incentivo de 5 millones de pesos.

El futuro

Los incentivos se publicarán este lunes en el Diario Oficial. Con esto, México se suma a países como Italia, Canadá y Reino Unido que cuentan con la figura del Tax Credit para incentivar la producción audiovisual.

Los incentivos son una llave que, a nivel mundial, han demostrado su efectividad para atraer producciones a los países o ciudades que cuenten con ellos.

Hasta antes del anuncio de esta mañana, México sólo podía presumir el cash rebate de Jalisco, una figura en la que el Estado tiene una bolsa específica de recursos económicos, desde la cual se regresa a las producciones un porcentaje del dinero gastado en la entidad. Con este incentivo, el cual opera desde 2023, la Perla Tapatía ya es el segundo lugar donde más se filma, después de la Ciudad de México.

Debido a que México no contaba con incentivos, ya hay producciones nacionales que fueron filmadas en otros países que si los tenían, como las series “Nadie nos vio partir” y “Infelices para siempre” (en Italia y España, respectivamente), al igual que la cinta “Hasta que amanezca”, con Cassandra Sánchez Navarro (en Colombia).

El Tax Credit puede combinarse con reembolsos que definan cada entidad, como el caso de Jalisco, pero no puede hacerlo con cintas apoyadas por el Eficine, que es un estímulo fiscal.

