Salma Hayek expresó públicamente su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la presentación de la Ley Federal de Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual, iniciativa que busca fortalecer la producción nacional y atraer inversiones al país.

El anuncio fue encabezado por la mandataria federal, quien estuvo acompañada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la productora Inna Payán; la coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, además de la ganadora del Premio Oscar Salma Hayek.

Al tomar la palabra, la actriz compartió su experiencia al producir "El coronel no tiene quien le escriba "(1999), en una época en que México no contaba con incentivos para atraer inversión cinematográfica.

“Cuando quise venir a hacer mi película a México no podía conseguir el dinero. Me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos aquí (...) Y claro, es porque todos estos países tenían estos incentivos que nosotros no teníamos y que esta comunidad ha intentado varias veces a través de los años de conseguir de conseguir este apoyo", recordó la oriunda de Veracruz.

Visiblemente conmovida, Hayek reconoció que durante años se mantuvo alejada de la política, pero expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum.

“Quizá lo que no teníamos era esta presidenta. Creo que también es muy necesario tomar las riendas de la narrativa de quiénes somos”, afirmó.

Durante el evento, Claudia Curiel Icaza explicó que los incentivos tienen como objetivo impulsar la producción cinematográfica nacional, evitar que proyectos mexicanos se realicen en otros países y visibilizar la diversidad cultural y geográfica de México.

“Que nuestros creadores puedan tener un fortalecimiento van a poder participar. largometrajes de ficción y animación, series de ficción y animación, largometrajes y series documentales y se van a poder producir procesos específicos de animación, efectos especiales y postproducción”, destacó la funcionaria.

El incentivo consiste en un crédito fiscal con un tope de 40 millones de pesos por proyecto, que permitirá recuperar hasta 30 por ciento del gasto realizado en territorio nacional, siempre que al menos 70 por ciento de la proveeduría sea nacional y servirá para fortalecer a la industria cinematográfica, destacó la Secretaria

"Esto en términos reales significa que vamos a tener más proyectos filmados en México, más trabajo para estudios y casas de postproducción nacional, porque tiene que haber una casa productora mexicana, no es solamente que vengan las empresas extranjeras a filmar toda la derrama, la mayor parte de esa derrama tiene que tener un efecto multiplicador en nuestro país y en nuestra comunidad", aclaró Curiel.

Palabras de Claudia Sheinbaum a Salma Hayek

Por su parte, Claudia Sheinbaum dedicó un reconocimiento especial a la actriz, a quien dijo admirar por su defensa de la comunidad mexicana en Estados Unidos y por su aportación a la difusión de la cultura nacional en el mundo.

“Y algo que le admiro mucho es que siempre ha defendido a las mexicanas y a los mexicanos en Estados Unidos, muchas gracias. Su talento ha hecho que pues México se conozca en todos lados. Y además con nuestra cultura, con nuestras raíces. Quizá Frida Kahlo no se conocería tanto en el mundo si no fuera por la película de Salma.", señaló la presidenta de México.

