Mérida, Yucatán.- Luego de las bajas temperaturas que dejaron a su paso los frentes fríos, ahora regresa a el intenso calor y, a partir de mañana, una fuerte “surada” afectará a la entidad.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que el estado registra temperaturas por arriba de los 35 grados centígrados, y este no es la excepción ya que los termómetros subieron hasta los 38 grados Celsius.

Procivy indicó que estas condiciones climáticas se deben al ingreso de aire marítimo tropical y al cielo despejado, que favorecerán ambiente muy caluroso en la mayor parte del estado.

Asimismo, la dependencia estatal emitió una alerta por una “surada”, que provocará rachas de viento de hasta 75 kph en la zona costera y de 50 kph en el interior del estado.

Este fenómeno comenzará mañana por la tarde y se prolongará hasta el próximo sábado, además de que suspenderá las actividades pesqueras en todo el litoral yucateco.

Hay que indicar que la “surada” es un fenómeno característico del sureste mexicano, que se presenta principalmente durante los meses previos a la llegada de los frentes fríos tardíos.

Se distingue por vientos intensos provenientes del sur y sureste, que pueden elevar la sensación térmica, generar oleaje elevado en la costa y provocar la caída de ramas, anuncios u objetos mal asegurados.

