Mérida, Yucatán.- Por lo menos el 55 por ciento de las cárceles municipales de Yucatán se encuentran en condiciones deplorabas y ya hay avisos para que remedien esa situación aseguró la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en Yucatán (Codhey), Marilú Méndez.

En Yucatán hay 106 municipios incluyendo Mérida.

Asimismo expresó que están trabajando con los Ayuntamientos para que recurran al organismo y busquen que las cárceles municipales no sean "masmorras" que dañen la condición y los derechos humanos de los detenidos.

El organismo realiza revisiones en los centros penitenciarios de Yucatán incluyendo Mérida.

La presidenta Méndez reveló que trabajan para transformar la estructura de Codhey y que no sea un organismo de membrete.

De hecho ya hay varios alcaldes que pidieron apoyo y orientación a la Codhey para ver que sus cárceles municipales sean espacios de detención pero con respeto a la dignidad humana.

Agregó que también ya trabajan en apoyo a mujeres que han sido o son víctimas de violencia.

"Codhey es un organismo de apoyo y de orientación y su presencia debe ser valorada y respetada" acotó la presidenta del organismo.

Méndez apuntó que confían en crecer y fortalecer en Yucatán la presencia y respuesta de los Codhey hacia los ciudadanos.

