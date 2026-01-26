Más Información
Cuzamá, Yucatán.- Un vecino de este municipio captó en video el momento en que policías municipales arrestaron a un hombre, que en la parte de atrás de la patrulla comenzó a convulsionar.
A pesar de que el joven que grabó lo hacía desde el interior de su predio, y los agentes lo intimidaron y trataron de impedir que se documentara el presunto abuso policiaco.
En las imágenes se observó a un agente reprender al ciudadano; luego una mujer policía se acerca hasta la ventana de la casa y, con actitud amenazante, trata de impedir que continúe la grabación del hecho.
Hasta el momento, las autoridades municipales de Cuzamá no han ofrecido una postura oficial sobre la conducta de sus policías.
Tampoco se sabe si el detenido fue canalizado para su atención médica.
Trascendió que la víctima es un hombre, que presuntamente habría intentado atentar contra su vida, tras una discusión familiar.
Hay que señalar que el pasado fin de semana, un detenido falleció en la cárcel municipal de Temax, sin que hasta el momento exista una explicación de lo que ocurrió.
