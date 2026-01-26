El atrio de la Catedral de Puebla, un bien inmueble declarado Patrimonio de la Humanidad, es intervenido como parte de una rehabilitación integral que abarca un total de 5 mil 571 metros cuadrados.

Autoridades estatales llevan a cabo obras en la Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en el Centro Histórico de Puebla, las cuales incluyen la plancha del atrio, instalaciones pluviales y sistema de iluminación.

La Secretaría de Infraestructura realiza el retiro de flora parasitaria, la consolidación del piso mediante la renivelación de la piedra laja existente, lo que se garantiza la permanencia de las piezas.

Además, se intervienen las instalaciones pluviales con el desazolve y la rehabilitación de registros de dicho sistema, como medida preventiva para enfrentar la próxima temporada de lluvia.

También se llevará a cabo la restitución de piezas dañadas en el interior del sistema de iluminación para que los espacios tengan una mejor apariencia.

Rehabilitan atrio de la Catedral de Puebla; obras abarcan más de 5 mil metros cuadrados. Foto: Especial

Los trabajos no tienen que ver con el reciente acto vandálico ocurrido el sábado pasado, donde al menos dos sujetos le prendieron fuego a una de las puertas de acceso lateral de la Catedral.

Fue un 18 de noviembre de 1575 cuando se puso la primera piedra de la Catedral de Puebla, sin embargo su construcción sufrió diversas interrupciones en varios periodos y fue hasta 1649 cuando fue terminada en su totalidad.

De acuerdo con especialistas, se pueden ver varios estilos en su construcción, no solo Barroco, sino algunas partes se consideran todavía Renacentistas.

Otra de las grandes reliquias -además de los archivos, joyería y piezas de arte novohispano- de la catedral poblana son los órganos: dos de ellos datan del siglo XVIII, el primero de 1719 y el segundo de 1737; el tercer órgano es uno ya electro-neumático de tres mil 376 tubos e inaugurado en 1973.

Al interior hay catorce ermitas que resguardan retablos religiosos, verdaderas obras de arte y figuras de Santos dignas de veneración.

