La Fiscalía General del Estado dio a conocer que durante los festejos del Día del Amor y la Amistad no se registraron asesinatos, sin embargo, dos negocios y un departamento fueron atacados a balazos, en la capital del estado, sin que en estos hechos se reportaran personas lesionadas.

Un reporte a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad y del ejército, sobre detonaciones de armas de fuego sobre la calle Monte Alpes, en el fraccionamiento Alturas del Sur, al presentarse la policía constató que en uno de los edificios, un departamento presentó en su fachada, puertas y ventanas impactos de bala.

Las autoridades no localizaron a ninguna persona en esta inmueble, por lo que la Fiscalía General del Estado, levantó las evidencias y los testimonios sobre este ataque a balazos que tuvo lugar la noche del sábado pasado.

Sobre el boulevar Emiliano Zapata, en la colonia el Vallado, personas desconocidas que viajaban en motocicletas, dispararon en repetidas ocasiones, contra una florería, denominada “Arreglos Buchones”, sin que el personal que ahí laboran resultaran heridos.

Un reporte a las líneas de emergencia, alertó a los cuerpos policiacos, en el sentido que en un negocio de venta de arreglos florales, una persona había sido lesionada a balazos, al acudir al lugar la Policía Estatal y el ejército, solo certificó que la florería, presentaba impactos de bala, sin que hubiera registrado una persona lesionada.

En otro de los hechos de violencia, sobre la avenida Eldorado, en el fraccionamiento las Quintas, en el segundo piso de en una pequeña plaza comercial, uno de los negocios, denominado Hats-Shop, fue blanco de un ataque a balaos por personas desconocidas.

Los elementos del ejército, fueron los primeros en llegar, al cruce de la avenida Eldorado y el Boulevard de los Álamos, donde se ubica, un expendio de gasolina , no encontraron a personas lesionadas, solo documentaron daños a la fachada, puertas y ventanas del negocio de gorras.

