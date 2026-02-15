En un operativo "sorpresa" en el penal de Mérida, se encontraron drogas, armas punzo-cortantes y celulares que fueron decomisados a los internos.

La acción coordinada en el marco del Plan Nacional de Seguridad, participaron fuerzas estatales y federales.

La "sorpresiva" revisión en el Centro de Reinserción Social de Mérida, fue para garantizar el orden interno y la seguridad en el entorno del inmueble.

La diligencia se desarrolló con un amplio estado de fuerza integrado por agentes estatales y agentes investigadores, unidad canina (K-9), personal paramédico y jurídico de la Secretaría de Seguridad Püblica, en coordinación con la Secretaría de Marina, Defensa y Guardia Nacional.

Durante la inspección, se localizaron y retiraron objetos no permitidos, entre ellos artículos punzo cortantes y con filo —como cuchillos, tijeras, hojas de filo y cortador así como herramientas y objetos metálicos susceptibles de uso indebido (por ejemplo, punzones, desarmadores y piezas improvisadas, además de encendedores y otros accesorios.

Asimismo, se aseguraron componentes y accesorios de telefonía y electrónica, tales como chips y cables de carga.

En la revisión con binomios caninos, se detectaron y aseguraron seis bolsitas pequeñas que contenían hierba seca con características similares al cannabis.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para las diligencias legales conducentes, conforme a los protocolos de ley.

