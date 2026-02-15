Más Información

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify

El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

En un operativo "sorpresa" en el penal de Mérida, se encontraron drogas, armas punzo-cortantes y celulares que fueron decomisados a los internos.

La acción coordinada en el marco del , participaron fuerzas estatales y federales.

La "sorpresiva" revisión en el Centro de Reinserción Social de Mérida, fue para garantizar el orden interno y la seguridad en el entorno del inmueble.

Lee también

La diligencia se desarrolló con un amplio estado de fuerza integrado por agentes estatales y agentes investigadores, unidad canina (K-9), personal paramédico y jurídico de la Secretaría de Seguridad Püblica, en coordinación con la Secretaría de Marina, Defensa y Guardia Nacional.

Durante la inspección, se localizaron y retiraron objetos no permitidos, entre ellos artículos punzo cortantes y con filo —como cuchillos, tijeras, hojas de filo y cortador así como herramientas y objetos metálicos susceptibles de uso indebido (por ejemplo, punzones, desarmadores y piezas improvisadas, además de encendedores y otros accesorios.

Asimismo, se aseguraron componentes y accesorios de telefonía y electrónica, tales como chips y cables de carga.

Lee también

En la revisión con binomios caninos, se detectaron y aseguraron seis bolsitas pequeñas que contenían hierba seca con características similares al .

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para las diligencias legales conducentes, conforme a los protocolos de ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]