Culiacán. - En la tradicional fiesta del carnaval en Mazatlán que data de hace 128 años, se contará con un plan de seguridad con tres anillos de control, perros adiestrados en localización de explosivos y un despliegue de tres mil elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales.

Los tres órdenes de gobierno sesionaron en el C4i para definir las estrategias de protección y seguridad de los miles de turistas y ciudadanos locales que como todos los años disfrutarán de las fiestas del “Rey Momo”.

Se informó que desde el pasado 29 de enero se inició el operativo especial con la fase de prevención y disuasión, y a partir del día 11 de febrero se reforzarán las distintas acciones de las fuerzas federales, estatales y municipales con el auxilio de 350 vehículos y tres helicópteros que realizarán sobrevuelos.

Los tres círculos de seguridad que se van a formar durante las fiestas carnestolendas están a cargo de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, policías federales, estatales y municipales, a fin de resguardar los distintos escenarios que se van a montar y dar protección y seguridad a los asistentes.

En las carreteras libre y de cuota se va a mantener una continua vigilancia y grupos de auxilio para brindar ayuda a los visitantes nacionales que viajen por vía terrestre, a fin de que no tengan contratiempo en sus arribos.

Se informó que se va a contar con el apoyo de binomios canófilos para detectar explosivos y de un grupo de expertos en desactivación de explosivos del ejército y un sistema de drones de vigilancia.

Las autoridades de seguridad comunicaron a los cuerpos de emergencia y medios de comunicación que van a utilizar drones en la celebración del carnaval, en el estadio de beisbol y en el área de Olas Altas, tienen que registrar sus equipos antes del día 10 de febrero en las instalaciones del C4i.

El Ayuntamiento de Mazatlán dio a conocer que las fiestas del carnaval se van a celebrar este año del día 12 al 17 de febrero, bajo el lema “Arriba la Tambora”, evento que se han convertido en uno d ellos mayores atractivos turísticos del país.

afcl/LL