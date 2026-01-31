Culiacán. - A causa de los hechos de violencia en el municipio de Escuinapa, en los que dos elementos de la Dirección de Servicios de Protección del Estado resultaron heridos en un ataque de hombres armados y un estudiante presentó una lesión por esquirlas, planteles educativos determinaron cambiar a clases virtuales por seguridad.

Un joven estudiante de la Universidad Tecnológica de Escuinapa de nombre Eruviel “N”, de 20 años, del trayecto de clases a su casa a bordo de una motocicleta percibió un fuerte golpe en la espalda y sintió muy caliente el impacto.

Ante la molestia que continuo, una vez que llegó a su hogar, le pidió a su madre que le revisara la espalda, por lo que esta le comentó que presentaba una herida y sangraba, por lo que acudieron al área de urgencias del Hospital General de Escuinapa, en donde el medico que lo atendió observó que se trataba de una herida por esquirlas de bala.

El joven estudiante de la Universidad Tecnológica de Escuinapa luego de ser sometido a estudios, los médicos no encontraron evidencias de un impacto de bala directo, por lo que luego de las curaciones fue dado de alta.

Las autoridades judiciales que fueron notificadas del caso presumen que su lesión se pudo derivar del enfrentamiento que se dio en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura del poblado de Tecualilla, del municipio de Escuinapa, en donde dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, adscritos a los Servicios de Protección resultaron heridos de bala.

A causa de los recientes enfrentamientos entre grupos rivales y con las autoridades, la Universidad Tecnológica de Escuinapa y cuatro planteles más del nivel Medio Superior determinaron suspender las clases presenciales y adoptar el esquema virtual.

