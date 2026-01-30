Culiacán. - En la carretera Mazatlán-Tepic, en la jurisdicción del municipio de Escuinapa, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, adscritos a la Dirección de Servicios de Protección, tuvieron un enfrentamiento armado con un grupo delictivo en el que dos elementos resultaron heridos.

Las autoridades estatales divulgaron que en la agresión que recibió el personal de Servicios de Protección, a la altura de la comunidad de Tecualilla, solo dos elementos estatales resultaron heridos de bala.

En estos hechos, en los que ningún policía municipal de Escuinapa resultó lesionado, el personal de Seguridad Pública del Estado fue trasladado a un hospital, donde reciben atención médica y su situación de salud es estable.

Las autoridades municipales de Escuinapa reportaron que durante el transcurso de esta semana se han reportado enfrentamientos entre grupos de civiles armados en la zona del Robalito, sin que se tenga conocimiento de personas lesionadas por lo que las fuerzas federales mantienen operativos.

Durante el transcurso de este mes, en este municipio se han tenido bloqueos de carreteras y detonaciones de artefactos explosivos, por lo que el Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales mantienen operativos.

