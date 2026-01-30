Culiacán. - En un nuevo ataque a otro taller de servicio automotriz en la capital del estado fue privado de la vida Jaziel “N”, de 33 años, el cual fue sorprendido por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones mientras trabajaba en el polarizado de un vehículo.

Los hechos tuvieron lugar muy cerca de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y del Hospital Civil, en la avenida Álvaro Obregón, en el cruce de la calle Josefa Ortiz, en la colonia Gabriel Leyva.

Sobre el ataque, las autoridades solo revelaron el asesinato de un trabajador del taller automotriz de polarizados sin dar mayores detalles del número de presuntos agresores que ingresaron al negocio y le dispararon a uno de los trabajadores.

El otro hecho similar que tuvo lugar en un taller automotriz, ubicado por la avenida Josefa Ortiz de Domingos, en la colonia Obrero Campesino, hombres armados que llegaron en un vehículo, se introdujeron y atacaron a balazos a dos personas que se encontraban en su interior.

Los disparos le causaron la muerte a una persona de nombre Javier “N”, de 59 años y lesionaron a Gregorio N”, de la misma edad, los cuales eran trabajador del taller de reparación de automotores.

El personal de la Fiscalía General del Estado documentó que la persona que resultó muerta en este ataque, de nombre Javier “N”, reparaba un vehículo con el cofre levantado, cuando fue atacado a balazos por personas desconocidas.

afcl