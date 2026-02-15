Ciudad Juárez.— A nueve meses del cierre de la frontera para la exportación de ganado a Estados Unidos, los ganaderos de Chihuahua continúan afectados y con pérdidas millonarias que ascienden a los más de 500 millones de dólares.

Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua, dijo en entrevista que desde que se implementó el cierre de la frontera, en mayo de 2025, se han dejado de exportar, no sólo en este estado sino en todo el país, alrededor de un millón de cabezas de ganado.

Además, afirmó que como ganaderos están con la “pata en el pescuezo” por parte del gobierno estadounidense que se les exige cumplir con los protocolos, pero la frontera aún no tiene fecha específica para abrirla al paso del ganado.

“Se han dejado de exportar de todo el país, no sólo de Chihuahua, un millón de cabezas, si lo multiplicamos por mil dólares por cabeza que se ha dejado en la mesa, estamos hablando de mil millones de dólares representativos. Obviamente todo ese recurso les entra directamente a los estados a través de divisas, porque somos un sector muy integrado a la sociedad y eso le afecta a los municipios del sector primario”, aseguró el líder ganadero.

En el caso específico de Chihuahua, comentó que se exportan entre 500 a 550 mil cabezas de ganado, las cuales no se han podido cruzar y representaría una afectación económica de alrededor 500 millones de dólares.

“Estamos hablando de 500 millones de dólares que han dejado de entrar a Chihuahua desde hace nueve meses”, afirmó.

Bustillos refirió que a la fecha se tienen estrategias de contención para que se genere la confianza a Estados Unidos de que Chihuahua está libre del gusano barrenador, esto con la limitación de la movilización de ganado de otros estados por esta región.

“Tenemos muchas inspecciones, más que nada al sur del estado. Hoy tenemos el beneficio de la barrera natural que es el clima, que hoy por hoy no puede avanzar el gusano barrenador en Chihuahua. No quiere decir que esto cambie en un futuro y si pueda llegarnos, pero hoy por hoy Chihuahua está libre y blindado del gusano barrenador”.

Aseguró que el tema no se trata de cuestiones técnicas o científicas, sino de lograr contener el paso de ganado de Centroamérica, que es el culpable de que el gusano barrenador se haya extendido en los estados del sur del país.

Agregó que México no inició la contingencia del gusano barrenador, sino los países de Centroamérica, y donde los estadounidenses tenían el control del ganado.