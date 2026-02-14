Decenas de personas se unieron este sábado en Chihuahua a la manifestación que se realizó en varios estados del país, para mostrar su rechazo y exigir justicia por los mineros asesinados en Concordia, Sinaloa y por todo el sector minero.

En este estado, la manifestación se realizó de manera pacífica; inició en la Glorieta de Pancho Villa, donde ciudadanos se dieron cita a medio día de hoy 14 de febrero, para caminar por la Avenida Universidad hasta llegar a la Plaza del Ángel en el centro de la ciudad de Chihuahua.

Los asistentes marcharon bajo el lema “Los mineros estamos de luto” y en el contingente había amigos y familiares de los dos mineros encontrados muertos. Así como de los otros dos originarios de Sinaloa que desaparecieron y posteriormente fueron asesinados junto con los demás hombres mineros.

Sector minero y familiares marchan en protesta por los trabajadores desaparecidos y asesinados en Sinaloa. Foto: Especial.

En su mensaje dejaron claro que la movilización no responde a intereses empresariales, partidistas ni de asociaciones específicas, sino al sentir de lo que pasó en Sinaloa y lo que enfrentan quienes aún laboran en la minería del país.

En ese sentido, exigieron a las autoridades generar acciones y decisiones que devuelvan la paz a las regiones mineras del país; en memoria de quienes han perdido la vida.

