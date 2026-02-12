5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

La minera canadiense Vizsla Silver confirmó este jueves que cinco de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa, permanecen desaparecidos, y afirmó que trabaja con asesores de seguridad además de que colabora con las autoridades mexicanas.

En un comunicado, informó que brinda “ayuda práctica y económica” a los familiares de los mineros secuestrados, a la vez que defendió las medidas de seguridad y aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero hacia el soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o poco ética”.

“Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros compañeros, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló en el comunicado Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la minera.

“Estamos con las familias y hacemos todo lo posible para apoyarlas, al tiempo que cuidamos de nuestros compañeros durante este difícil periodo”, agregó.

Sobre este caso, el gobierno mexicano reportó que cinco de los mineros secuestrados fueron encontrados muertos, y que fueron localizados otros cinco cadáveres, en cuya identificación se trabaja.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que de acuerdo con las primeras investigaciones, los mineros secuestrados fueron “confundidos” con “integrantes de un grupo antagónico”.

Hay cuatro personas detenidas en relación con este caso, que son integrantes del grupo criminal “Los Chapitos”.

Foto: Especial

El comunicado de Vizsla subraya que la compañía “reafirma su adhesión a las mejores prácticas en materia de seguridad y gobernanza”.

Aseguró que está centrada en apoyar a las familias afectadas. “Vizsla Silver está en contacto directo con las familias afectadas y les está proporcionando ayuda práctica y económica, así como acceso a los servicios de apoyo adecuados. Los representantes de la empresa seguirán colaborando estrechamente con las familias para satisfacer sus necesidades cambiantes. Además, Vizsla Silver está apoyando a sus equipos de México y Canadá con acceso a terapia para el duelo y horarios de trabajo flexibles”.

El comunicado enfatiza los esfuerzos e inversiones en materia de seguridad que ha hecho la empresa, “con una supervisión activa por parte de la dirección, que incluye visitas periódicas a las instalaciones. Si bien las medidas de seguridad específicas requieren un cierto grado de confidencialidad, la empresa desea informar de que trabaja con asesores de seguridad experimentados y reconocidos internacionalmente y evalúa continuamente las condiciones en todas sus áreas de operación. Las decisiones se basan en un seguimiento y una inteligencia continuos, y la empresa actúa con la máxima cautela basándose en la información disponible en cada momento”.

Empresa colabora con autoridades mexicanas en caso de mineros desaparecidos en Concordia

Declara que existe una “plena cooperación” con las autoridades mexicanas mientras avanzan las investigaciones y aseguró que “la empresa está revisando minuciosamente las circunstancias que rodean los trágicos acontecimientos recientes”.

La empresa explica que el trabajo en el proyecto Panuco continúa mientras las operaciones en el sitio permanecen suspendidas.

El comunicado concluye con una declaración de Konnert en la que afirma que “estamos tomando las medidas necesarias para atravesar este periodo de forma responsable. Seguiremos apoyando a las familias afectadas y a nuestro equipo, mantendremos nuestro compromiso con las autoridades pertinentes y nos aseguraremos de que la seguridad siga guiando todas nuestras decisiones.

"Al mismo tiempo, seguimos comprometidos con la protección del valor y la solidez a largo plazo de Vizsla Silver en beneficio de todas las partes interesadas y de la comunidad de Concordia”, indicó.

ss/mcc