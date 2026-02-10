Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

El pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio por el asesinato de cinco trabajadores de la , que fueron identificados en la comunidad de El Verde, en el municipio Concordia, , luego de que fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero.

Lo anterior a solicitud de la senadora , y de que se diera a conocer la desaparición de diez trabajadores mineros.

La minera canadiense Vizsla Silver Corp, -que extrae plata y oro de las montañas del sur de Sinaloa, en el municipio de Concordia, en México- informó que varios de sus trabajadores que habían sido secuestrados fueron encontrados muertos.

Familiares y la Cámara Minera de México dieron a conocer las identidades de cinco trabajadores de la mina encontrados en una fosa clandestina.

Los empleados, diez en total, desaparecieron el pasado 23 de enero, cuando se encontraban en un sitio de explotación minera.

