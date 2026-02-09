Más Información

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

"Está detenido en este momentos el envío de petróleo a Cuba", confirma Sheinbaum; buscamos evitar afectaciones a México, explica

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Sheinbaum critica asistencia de legisladores a la CPAC; Presidenta acusa vínculos con el conservadurismo internacional

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Identifican al tercer minero hallado en fosa clandestina de Concordia; era originario de Taxco

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

La minera canadiense Vizsla Silver reaccionó este lunes a las versiones de la muerte de que fueron secuestrados en , y se declaró “devastada”, aunque afirmó que está “a la espera de la confirmación” por parte de las autoridades mexicanas.

En un comunicado, Vizsla dijo que familiares de los mineros le comunicaron que “nuestros compañeros de trabajo, que fueron en las instalaciones del proyecto de la Compañía en Concordia, han sido hallados sin vida”.

Señaló que está “a la espera de la confirmación de las autoridades mexicanas y proporcionará más información según corresponda”.

En el comunicado, Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla, dijo que “estamos devastados por este desenlace y por la trágica pérdida de. Transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, así como a toda la comunidad de Concordia. Nuestra prioridad sigue siendo la recuperación segura de los que siguen y el apoyo a todas las familias afectadas y a nuestra gente en estos momentos tan difíciles”.

