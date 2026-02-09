Más Información
La minera canadiense Vizsla Silver reaccionó este lunes a las versiones de la muerte de mineros que fueron secuestrados en Concordia, y se declaró “devastada”, aunque afirmó que está “a la espera de la confirmación” por parte de las autoridades mexicanas.
En un comunicado, Vizsla dijo que familiares de los mineros le comunicaron que “nuestros compañeros de trabajo, que fueron secuestrados en las instalaciones del proyecto de la Compañía en Concordia, han sido hallados sin vida”.
Lee también Camimex exige justicia por mineros desaparecidos; hallazgo de restos aumenta presión a autoridades
Señaló que está “a la espera de la confirmación de las autoridades mexicanas y proporcionará más información según corresponda”.
En el comunicado, Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla, dijo que “estamos devastados por este desenlace y por la trágica pérdida de vidas humanas. Transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, así como a toda la comunidad de Concordia. Nuestra prioridad sigue siendo la recuperación segura de los que siguen desaparecidos y el apoyo a todas las familias afectadas y a nuestra gente en estos momentos tan difíciles”.
Madres Buscadoras de Sonora denuncian “cementerio clandestino” donde fueron hallados cuerpos de mineros; aseguran que hay más víctimas
