Hermosillo, Sonora.- Lo que comenzó como la búsqueda de diez ingenieros mineros del proyecto Vizsla privados de su libertad el pasado 23 de enero, ha destapado una tragedia de dimensiones mayores en el sur de Sinaloa. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora asegura que son más 20 víctimas.

"Lamentamos enormemente lo que ha pasado con los mineros desaparecidos en Concordia y que lamentablemente se localizaron sin vida en El Verde municipio de Concordia y nos unimos a la pena que embarga la familia de cada uno de ellos".

"No eran 10, eran más de 20 y no solamente esas 20 personas estaban sepultadas en ese lugar o están todavía hay muchísimos más", aseguró.

El colectivo denunció que el predio ubicado en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, no es una fosa común aislada, sino un "cementerio clandestino" con más de una veintena de víctimas.

Tras la confirmación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el hallazgo de restos humanos en un rancho de la zona, el hermetismo oficial ha encendido las alarmas de las activistas.

Sin precisar el número ni la identidad de los cuerpos localizados, la Fiscalía informó a integrantes de colectivos de búsqueda que las familias de las víctimas ya fueron notificadas.

No obstante, el manejo del caso se ha realizado con estricto hermetismo, lo que ha generado inconformidad entre activistas y familiares.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora denunció que el sitio podría tratarse de un “cementerio clandestino” y no únicamente de un punto relacionado con los ingenieros mineros.

Por ello, exigieron a las autoridades permitirles el acceso para continuar con las labores de búsqueda.

Las activistas aseguraron contar con información “muy verídica” que apunta a la existencia de más restos humanos en la zona y acusaron que las autoridades pretenden limitar los trabajos únicamente a la recuperación de los mineros.

“Todos los que se encuentran ahí merecen ser buscados y volver a casa”, expresaron, agradeciendo además a las personas que han aportado información de manera anónima.

Vamos a luchar para acudir a ese lugar en la búsqueda ya que todos los que se encuentran ahí merecen ser buscados y volver a casa, indicaron.

Horas antes, el colectivo había alertado públicamente sobre el hallazgo. “Nos llega información que mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, han sido localizados en una fosa clandestina… las autoridades están trabajando ese hallazgo con mucho hermetismo”, publicaron en redes sociales.

Organismos del sector minero como la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), la Cámara Minera de México (Camimex), Women in Mining (WIM) México y los Clústers Mineros de Sonora, Zacatecas y Chihuahua habían manifestado su profunda preocupación por la seguridad de sus agremiados.

El sector identificó formalmente a los ingenieros desaparecidos: José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, colectivos de búsqueda y familiares insisten en que la verdad completa salga a la luz y que no se cierre el caso sin explorar todas las fosas que, aseguran, aún guardan historias de desaparición.

