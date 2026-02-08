Una agresión con arma de fuego registrada en la vía pública, en las inmediaciones de los centros nocturnos Club Pier y Jakarta, en la ciudad de Hermosillo, dejó como saldo a una mujer de 46 años lesionada, quien recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de Servicios Periciales, acudió al lugar de los hechos para resguardar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la valoración médica preliminar, la víctima no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

Lee también Asesinan a empleado de 23 años en un motel; Fiscalía de Sinaloa investiga homicidio en la salida norte de la capital

La FGJE mantiene abierta la carpeta de investigación con el objetivo de identificar al probable responsable y esclarecer lo ocurrido.

Cabe recordar que, en enero de 2023, el centro nocturno Club Jakarta fue escenario de un ataque armado que dejó tres personas muertas y dos más heridas.

Dichos hechos ocurrieron alrededor de las 2:20 horas del domingo 28 de enero, en el establecimiento ubicado sobre el bulevar Abelardo L. Rodríguez, en la colonia Centro de Hermosillo.

Lee también Casos de sarampión en Hidalgo encienden alertas; uso de cubrebocas será obligatorio en tianguis de Tlahuelilpan

En esta ocasión, a través de un comunicado, Jakarta Club Life se deslindó de los hechos violentos ocurridos la noche del 7 de febrero, al precisar que se suscitaron fuera del establecimiento, en la vía pública, y que son ajenos a sus instalaciones, operación, personal y asistentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL