Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Descartan modificar esquema actual de plurinominales en reforma electoral; Segob, PT y Verde realizan acuerdo

Joven muere ahogado en Zacatecas durante reto de cruzar nadando aguas fangosas; sus amigos no lo ayudaron y huyeron

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

TikTok Shop gana participación de mercado en el comercio electrónico en México; se multiplica número de vendedores

Rescatan al empresario Gerardo Arredondo Hernández en Juventino Rosas, Guanajuato; comando lo secuestró en Salamanca

Caen 5 personas presuntamente relacionadas con robo a vivienda en San Juan de Aragón; usaban uniformes de trabajadores de limpia

La encargada de negocios de en Caracas, , informó este viernes que abordó la recuperación económica venezolana en una reunión con el equipo de Chevron, una semana después de su llegada al país.

En una publicación en la cuenta de X de la embajada, Dogu afirmó que la economía fue "el tema central" de su encuentro con Chevron, la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela, donde siguió operando por una licencia concedida por el Departamento del Tesoro de (OFAC) para poder importar crudo.

"Mi equipo y yo seguimos enfocados en el trabajo que tenemos por delante: hacer realidad la visión del presidente Trump para la recuperación de la economía venezolana", fijo.

En este sentido, aseguró que trabajan para "garantizar el retorno de la prosperidad" a Venezuela y que esto, como ha dicho en otras ocasiones, beneficie a la población de ambos países.

Dogu llegó a Caracas el pasado sábado para reabrir la misión diplomática estadounidense en medio de los acercamientos entre ambos países, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de tropas de EU en un ataque militar el pasado 3 de enero.

El lunes, se reunió en el palacio presidencial de Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a quienes reiteró las tres fases - estabilización, recuperación y transición democrática- planteadas para Venezuela por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El pasado 9 de enero, el gobierno encargado de Rodríguez anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias del que consideran como "secuestro" de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

Como parte de sus iniciativas, el pasado 29 de enero, el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

El mismo día, el Departamento del Tesoro de EU emitió una licencia general que permite ciertas transacciones con el petróleo venezolano, lo que también supuso un giro en la política del republicano Donald Trump, quien aprobó sanciones contra PDVSA en 2019, durante su primera administración.

