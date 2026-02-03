Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Sheinbaum: No hay investigaciones contra Adán Augusto López; gente debe evaluar si tiene desgaste político

Sheinbaum: No hay investigaciones contra Adán Augusto López; gente debe evaluar si tiene desgaste político

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

Guardianes del bosque de Milpa Alta; protegen el pulmón verde del sur de la CDMX

Guardianes del bosque de Milpa Alta; protegen el pulmón verde del sur de la CDMX

Caracas.- Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en , aseguró que su trabajo tendrá un progreso "sostenible" y "beneficios tangibles" para ambos países, un día después de su reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Vamos a asegurar que nuestro progreso sea sostenible y que brinde beneficios tangibles, tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano", dijo la diplomática en un video publicado en Instagram por la Embajada en Caracas.

En su mensaje, indicó que "es un momento histórico" y que su presencia en Caracas "marca un nuevo capítulo" para ambos países.

Lee también

Dogu, quien lidera la misión diplomática estadounidense, dijo que trabajará "mano a mano" con venezolanos que representen "una variedad de sectores y perspectivas".

Asimismo, reiteró que el plan estadounidense para Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, contempla tres fases: "estabilización" del país y "restauración de la seguridad", la "recuperación de la economía" y una "transición" a una "Venezuela amigable, estable, prospera y democrática".

"El anuncio de la reapertura de espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica", añadió.

Dogu llegó al país suramericano el sábado para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones.

Lee también

Este lunes, la mandataria encargada sostuvo un encuentro con la diplomática estadounidense en el Palacio de Miraflores, la sede presidencial venezolana, según informó el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

El funcionario dijo que la reunión se dio en el marco "de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", sin ofrecer mayores detalles de los conversado.

Por su parte, Dogu indicó en la red social X, que se reunió con la presidenta encargada y su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Lee también

"Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", añadió la diplomática el lunes.

El pasado 9 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias del que consideran como "secuestro" de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte