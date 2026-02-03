Más Información

Copenhague.- El confirmó que las investigaciones han concluido que la noticia de la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado fue filtrada de forma ilegal pero no han podido determinar de qué manera.

"Dado que varias personas colocaron cantidades significativas de dinero en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio podemos decir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir la información sobre la decisión del año pasado de forma ilegal", señaló el Instituto en un comunicado.

Las investigaciones de los sistemas de información del Instituto, "tanto físicas como en el dominio digital" y en las que han participado varios expertos, no han podido determinar "cómo se obtuvo la información", ni tampoco "quién la adquirió o si ha sido un actor privado o un Estado".

El Instituto Nobel Noruego dice haber detectado "debilidades" en sus sistemas de información y apunta también que el Nobel de la Paz "siempre ha atraído gran interés internacional, también de actores cuyos motivos no son benévolos".

De ahí que haya decidido tomar "una serie de medidas" para reforzar la protección contra amenazas externas y haya revisado su infraestructura digital.

"Muchas fueron planeadas antes de la filtración de información del año pasado, pero no implementadas", señala el Instituto Nobel, que no puede facilitar más detalles sobre la investigación, sus hallazgos ni las nuevas medidas "por motivos de seguridad".

El director del Instituto nobel, Kristian Berg Harpviken, había descartado el pasado fin de semana a medios noruegos que se tratase de una filtración interna.

"Lo único concreto que sabemos es que hemos intentado averiguarlo sin suerte. Hemos seguido las pistas y removido todo, pero de eso (que no es una filtración interna) me siento muy seguro", dijo Harpviken a la agencia noruega NTB.

Machado fue distinguida con el Nobel de la Paz el pasado 10 de octubre, pero horas antes del anuncio su nombre se disparó en los pronósticos de las casas de apuestas, lo que motivó que el Instituto Nobel abriera una investigación.

La opositora venezolana le entregó hace unas semanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del galardón.

El Instituto Nobel recordó entonces que el premio es inseparable del ganador e intransferible, independientemente de lo que ocurra con la medalla, el diploma o la dotación económica.

