El gobierno de Estados Unidos planea emitir licencias para que las empresas extraigan petróleo venezolano, reporta Bloomberg, que menciona a personas familiarizadas con la medida.

Según las fuentes, la nueva licencia podría ser emitida por el Departamento del Tesoro esta misma semana. Además, el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La agencia recuerda que EU ya emitió una licencia general independiente que permite a las empresas comprar y vender petróleo venezolano, lo que abarca diversas operaciones, como la carga de petróleo en buques cisterna, así como la exportación, el transporte y la refinación de dicho crudo, siempre que las realice una entidad estadounidense establecida.

Lee también Venezuela exporta por primera vez gas licuado de petróleo

Indica que la administración ya dio aprobaciones individuales a las casas comerciales Trafigura Group y Vitol Group para reiniciar las ventas de petróleo de Venezuela.

Las fuentes añadieron que las empresas que no tienen presencia en Venezuela siguen cautelosas ante los riesgos políticos, incluida la durabilidad del actual gobierno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc