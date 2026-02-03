Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y su esposa tras solicitud de la fiscalía de Nueva York; será en marzo

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Estudiantes poblanos crean satélite; "Gxiba-1" vigilará al Popocatépetl desde el espacio

Usuarios prueban el Tren Interurbano El Insurgente; destacan ahorro de tiempo y costo

El gobierno de Estados Unidos planea emitir licencias para que las empresas extraigan petróleo venezolano, reporta Bloomberg, que menciona a personas familiarizadas con la medida.

Según las fuentes, la nueva licencia podría ser emitida por el Departamento del Tesoro esta misma semana. Además, el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La agencia recuerda que EU ya emitió una licencia general independiente que permite a las empresas comprar y vender petróleo venezolano, lo que abarca diversas operaciones, como la carga de petróleo en buques cisterna, así como la exportación, el transporte y la refinación de dicho crudo, siempre que las realice una entidad estadounidense establecida.

Indica que la administración ya dio aprobaciones individuales a las casas comerciales Trafigura Group y Vitol Group para reiniciar las ventas de petróleo de .

Las fuentes añadieron que las empresas que no tienen presencia en Venezuela siguen cautelosas ante los riesgos políticos, incluida la durabilidad del actual gobierno.

