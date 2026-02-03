Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

"Serenidad, paz y amor"; Sheinbaum llama a legisladores de Campeche a tener “paciencia” tras ruptura con Layda Sansores

"Serenidad, paz y amor"; Sheinbaum llama a legisladores de Campeche a tener “paciencia” tras ruptura con Layda Sansores

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

Washington.- El presidente de , Gustavo Petro, llegó a la Casa Blanca para una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que será decisiva para la relación bilateral tras un año de sonados desencuentros.

Petro llegó a la residencia presidencial sobre las 10:55 horas de Washington (misma hora en Bogotá y 15:55 GMT) en un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera de Colombia.

A diferencia de lo ocurrido con otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele, o el argentino, Javier Milei, Trump no salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste.

Lee también

Este es el primer encuentro entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En el centro de la reunión está el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el gobierno de Petro, mientras que éste defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos gobiernos.

El presidente Donald Trump; el vicepresidente JD Vance (izquierda), y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Sala Este de la Casa Blanca. Foto: Alex Brandon / AP
El presidente Donald Trump; el vicepresidente JD Vance (izquierda), y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Sala Este de la Casa Blanca. Foto: Alex Brandon / AP

La Administración de Trump retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha contra las drogas y revocó la visa de Petro, además de incluirlo, junto a parte de su familia, en la llamada "Lista Clinton", lo que implica la imposición de sanciones financieras por presuntamente liderar actividades relacionadas con el narcotráfico.

Por su parte, el mandatario colombiano ha sido muy crítico con la política medioambiental de Trump, con su postura frente a la guerra en Gaza y ha condenado los operativos contra lanchas en el Caribe, así como la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Lee también

Sin embargo, el 7 de enero, días después del derrocamiento de Maduro, ambos sostuvieron una llamada telefónica y acordaron reunirse.

Trump afirmó el lunes que Petro ha "cambiado mucho su actitud" desde la detención del líder chavista y dijo que espera tener una buena reunión.

A raíz de las sanciones, Petro tuvo que recibir una visa especial del Gobierno estadounidense para poder viajar a Washington.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte