El presidente del Parlamento venezolano se reunió el viernes con familiares de presos políticos en un sitio de reclusión en Caracas y les prometió su excarcelación a más tardar en una semana.

"A más tardar el viernes están todos sueltos", prometió el diputado Jorge Rodríguez frente a la sede de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como zona 7, en un momento captado en un video al que tuvo acceso la AFP.

El perdón no genera ningún tipo de reserva. En estos tiempos tan complejos que vivimos, debemos ser justos, pedir perdón y perdonar también. pic.twitter.com/hCdkLB75hn — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) February 6, 2026

El encuentro ocurre un día después de la aprobación en primera discusión en el Parlamento de una ley de amnistía ya casi un mes del anuncio de excarcelaciones por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que ejerció el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

Venezuela aprobará el martes próximo una ley de amnistía general que se debate en el Parlamento, anticipó Rodríguez

"Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que darle la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva, al estar esa ley aprobada ese mismo día salen todos (...) Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido", dijo el jefe parlamentario.

