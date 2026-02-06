Más Información
VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio
En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"
Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas
FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación
Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional
Descartan modificar esquema actual de plurinominales en reforma electoral; Segob, PT y Verde realizan acuerdo
Joven muere ahogado en Zacatecas durante reto de cruzar nadando aguas fangosas; sus amigos no lo ayudaron y huyeron
UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes
TikTok Shop gana participación de mercado en el comercio electrónico en México; se multiplica número de vendedores
Rescatan al empresario Gerardo Arredondo Hernández en Juventino Rosas, Guanajuato; comando lo secuestró en Salamanca
El presidente del Parlamento venezolano se reunió el viernes con familiares de presos políticos en un sitio de reclusión en Caracas y les prometió su excarcelación a más tardar en una semana.
"A más tardar el viernes están todos sueltos", prometió el diputado Jorge Rodríguez frente a la sede de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como zona 7, en un momento captado en un video al que tuvo acceso la AFP.
El encuentro ocurre un día después de la aprobación en primera discusión en el Parlamento de una ley de amnistía ya casi un mes del anuncio de excarcelaciones por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que ejerció el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.
Lee también ¿Qué cambió en Venezuela tras un mes sin Nicolás Maduro?; el miedo disminuye pero persiste
Venezuela aprobará el martes próximo una ley de amnistía general que se debate en el Parlamento, anticipó Rodríguez
"Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que darle la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva, al estar esa ley aprobada ese mismo día salen todos (...) Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido", dijo el jefe parlamentario.
Avanza ley de amnistía en el Parlamento de Venezuela; líder de la Asamblea Nacional pide perdón a presos políticos
js/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]