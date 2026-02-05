Caracas. El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, avanza en una amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, al dar luz verde este jueves en primera votación a un proyecto de ley impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate para su aprobación.

El proyecto excluye a aquellos procesados o condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar el proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en su primera discusión.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, pidió perdón a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas.

"Pedimos perdón y tenemos que perdonar también", dijo Rodríguez, tras sostener una fotografía del fallecido presidente Hugo Chávez con un crucifijo en mano. "Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos".

