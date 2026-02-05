Más Información

Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios

Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba

Por el Súper Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros

Mauricio Kuri: Que quede bien claro, no aceptamos dictados extranjeros; llama a aprobar la mejor reforma electoral

Banxico sigue pasos de la Fed en tasas de interés; las mantiene sin cambio y quedan en 7%

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

¡Sigue el frío! Activan doble alerta en 13 alcaldías de CDMX; se esperan temperaturas de hasta 1 grado durante madrugada del 6 de febrero

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Caracas. El , de amplia mayoría oficialista, avanza en una amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, al dar luz verde este jueves en primera votación a un proyecto de ley impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate para su aprobación.

El proyecto excluye a aquellos procesados o condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el Jorge Arreaza al presentar el proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en su primera discusión.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, pidió perdón a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas.

"Pedimos perdón y tenemos que perdonar también", dijo Rodríguez, tras sostener una fotografía del fallecido presidente Hugo Chávez con un crucifijo en mano. "Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos".

