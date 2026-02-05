Más Información

Washington.- La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que podría haber elecciones democráticas en en menos de un año, aunque todavía no lo ha dialogado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con el digital Politico publicada este jueves.

"Creemos que un proceso de transición real con votación manual… todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece", declaró Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 y exiliada en Estados Unidos.

Desde la captura de en el ataque estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, la Administración Trump ha establecido relaciones con el gobierno de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, y asegura que está bajo su tutela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en enero ante el Senado que el objetivo final es lograr una Venezuela "democrática" mediante "elecciones libres y justas", pero no detalló plazos para esta transición que, dijo, durará algún tiempo.

Las últimas elecciones presidenciales fueron las del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue reelecto de acuerdo a las autoridades venezolanas a pesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países, que reconocieron la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado. Foto: EFE
Machado, que se reunió con Trump en enero y le obsequió su medalla del Nobel, explicó a Politico que no ha abordado con el presidente un calendario electoral, pero mostró su optimismo respecto a la celebración de elecciones.

"Tenemos una cultura democrática, una cultura democrática sólida. Tenemos una sociedad organizada. Contamos con un liderazgo legítimo con un gran apoyo popular, y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia", dijo.

Las últimas elecciones presidenciales fueron las del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue reelecto de acuerdo a las autoridades venezolanas a pesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países, que reconocieron la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado.

Machado, quien ha expresado su deseo de regresar a Venezuela cuanto antes, puso esos comicios como ejemplo de que la sociedad venezolana quiere elecciones libres.

"Si pudimos hacer eso en condiciones tan extremas, imagínense ahora, cuando tenemos el apoyo del gobierno de Estados Unidos, cuando la gente siente que no estamos solos", dijo.

