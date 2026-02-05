Más Información

Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios

Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba

Banxico sigue pasos de la Fed en tasas de interés; las mantiene sin cambio y quedan en 7%

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros

Mauricio Kuri: Que quede bien claro, no aceptamos dictados extranjeros; llama a aprobar la mejor reforma electoral

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Tras captura de edil de Tequila, policía estatal tomará control de la seguridad; realizarán revisión administrativa y de armamento

Moscú. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció que sus compañías sufren presiones para abandonar el mercado de Venezuela tras la estadounidense en ese país del pasado 3 de enero en la que fueron capturados el presidente y su esposa, .

“Se realizan abiertos intentos de expulsar a nuestras empresas de ”, dijo Lavrov en una entrevista a la cadena RT, al responder a una pregunta sobre la política de la administración estadounidense en el país latinoamericano.

El jefe de la diplomacia rusa agregó que las tentativas de apartar a para ocupar su nicho en los mercados globales no son aisladas.

“India tiene prohibido comprar petróleo ruso. Al menos eso es lo que se anunció. Todos tienen prohibido comprarlo. Tanto como gas. En todas partes dicen que el petróleo y el gas rusos serán reemplazados por el petróleo y el licuado estadounidenses”, denunció Lavrov.

El pasado 13 de enero, la compañía rusa Roszarubezhneft, una entidad estatal que administra los activos petroleros deen Venezuela, afirmó en un comunicado que continuará cumpliendo plenamente con sus obligaciones en estrecha cooperación con sus socios internacionales.

En las semanas posteriores, en las que varios petroleros de la conocida como "flota fantasma" han sido apresados, no se hicieron más comentarios oficiales sobre el asunto.

