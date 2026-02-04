Más Información
Pese a desaceleración económica, bancos alcanzan ganancias históricas en primer año de Sheinbaum; rebasan los 300 mil mdp
AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno
Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; Senado prevé aprobarla el próximo miércoles
Caso Epstein: Sheinbaum reacciona sobre supuestos mexicanos mencionados; participaremos en investigación de EU si se solicita
Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene
Matan a balazos a empleada federal en estacionamiento del Centro de Gobierno de Hermosillo; autoridades descartan robo
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que Cuba corre el riesgo de sufrir un "colapso" humanitario si no importa petróleo para satisfacer sus necesidades, en medio bloqueo del suministro a la isla por las amenazas de Donald Trump, dijo su portavoz el miércoles.
"El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, que empeorará o colapsará, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", declaró el portavoz Stéphane Dujarric.
