El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que Cuba corre el riesgo de sufrir un "colapso" humanitario si no importa petróleo para satisfacer sus necesidades, en medio bloqueo del suministro a la isla por las amenazas de Donald Trump, dijo su portavoz el miércoles.

"El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, que empeorará o colapsará, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", declaró el portavoz Stéphane Dujarric.

Lee también México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc