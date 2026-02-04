Más Información

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

EU anuncia Plan con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas coordinadas

Pese a desaceleración económica, bancos alcanzan ganancias históricas en primer año de Sheinbaum; rebasan los 300 mil mdp

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; Senado prevé aprobarla el próximo miércoles

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

Caso Epstein: Sheinbaum reacciona sobre supuestos mexicanos mencionados; participaremos en investigación de EU si se solicita

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Matan a balazos a empleada federal en estacionamiento del Centro de Gobierno de Hermosillo; autoridades descartan robo

Detienen al papá de “El Tortas” durante cateo en la colonia Guerrero; aseguran droga y armas

El secretario general de la , Antonio Guterres, advirtió que Cuba corre el riesgo de sufrir un "colapso" humanitario si no importa petróleo para satisfacer sus necesidades, en medio bloqueo del suministro a la isla por las amenazas de Donald Trump, dijo su portavoz el miércoles.

"El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en , que empeorará, que empeorará o colapsará, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", declaró el portavoz Stéphane Dujarric.

