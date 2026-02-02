Más Información

La Habana, Cuba.- El gobierno de , encabezado de Miguel Díaz-Canel, anunció que está dispuesto a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos, liderado por , con el fin de combatir las amenazas transnacionales compartidas, "sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia".

A través de un comunicado, el Ministerio cubano de Exteriores propone renovar dicha cooperación, luchar contra el narcotráfico, evitar el lavado de dinero, la trata de personas y el terrorismo, y reforzar la ciberseguridad.

"El pueblo cubano y el pueblo estadounidense se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica. Cuba reafirma su disposición a mantener un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el Gobierno de los Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el derecho internacional", concluye.

Niega albergar bases militares extranjeras

Antes, el gobierno de Cuba negó albergar bases de inteligencia o militares extranjeras, de forma específica de Rusia, ante acusaciones de Estados Unidos, las cuales llevaron a Trump a bloquear el envío de petróleo.

Este Ministerio comentó que el país no es una amenaza para la seguridad estadounidense ni apoyó a organizaciones terroristas.

El presidente de Estados Unidos firmó el jueves pasado una orden ejecutiva que declara que Cuba es un riesgo para la seguridad nacional y prevé aranceles para los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, lo que en la práctica significa la asfixia energética de la isla.

