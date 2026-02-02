Más Información
Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria
¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación
PAN acusa a Morena de encubrir responsables del Tren Interoceánico; advierte “problema de credibilidad” en avances de la FGR
Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard
"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”
Sheinbaum anuncia cambios en su mañanera de mañana lunes 2 de febrero; será a las 8:00 en la Cineteca de Chapultepec
La Habana, Cuba.- El gobierno de Cuba, encabezado de Miguel Díaz-Canel, anunció que está dispuesto a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos, liderado por Donald Trump, con el fin de combatir las amenazas transnacionales compartidas, "sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia".
A través de un comunicado, el Ministerio cubano de Exteriores propone renovar dicha cooperación, luchar contra el narcotráfico, evitar el lavado de dinero, la trata de personas y el terrorismo, y reforzar la ciberseguridad.
"El pueblo cubano y el pueblo estadounidense se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica. Cuba reafirma su disposición a mantener un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el Gobierno de los Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el derecho internacional", concluye.
Lee también Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria
Niega albergar bases militares extranjeras
Antes, el gobierno de Cuba negó albergar bases de inteligencia o militares extranjeras, de forma específica de Rusia, ante acusaciones de Estados Unidos, las cuales llevaron a Trump a bloquear el envío de petróleo.
Este Ministerio comentó que el país no es una amenaza para la seguridad estadounidense ni apoyó a organizaciones terroristas.
El presidente de Estados Unidos firmó el jueves pasado una orden ejecutiva que declara que Cuba es un riesgo para la seguridad nacional y prevé aranceles para los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, lo que en la práctica significa la asfixia energética de la isla.
EU reporta conversaciones "constructivas" con Rusia sobre Ucrania; Moscú "está trabajando por la paz", Witkoff
dft
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]