La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo localizó a 17 mujeres, presuntas víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, durante un cateo realizado en un bar de este municipio, en un operativo conjunto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la FGE, el mandamiento judicial se cumplimentó en un establecimiento ubicado sobre la calle 76, donde fueron encontradas 16 mujeres de nacionalidad mexicana y una de origen venezolano, quienes laboraban en el lugar.

La orden de cateo fue otorgada por un Juez de Control tras labores de investigación de campo y gabinete, ante la sospecha de que en el sitio se ofrecían servicios sexuales de manera forzada.

Las primeras indagatorias señalan que las mujeres fueron contratadas inicialmente como meseras; en su mayoría son madres solteras que buscaban ingresos para el sustento de sus familias. Sin embargo, con el paso del tiempo, eran obligadas a brindar servicios sexuales a los clientes.

Según las autoridades, cada copa tenía un costo de 240 pesos, mientras que los servicios sexuales se cobraban en mil 500 pesos; en caso de que el cliente solicitara llevárselas a otro lugar, debía pagar mil pesos adicionales.

Tras concluir la diligencia, el establecimiento fue asegurado y se colocaron los sellos correspondientes, quedando bajo resguardo de la Fiscalía. En tanto, las 17 mujeres fueron trasladadas y resguardadas por la FGE, donde se les brindará atención integral y se continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

