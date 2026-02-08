Intensas heladas se registraron durante la madrugada de hoy en regiones montañosas de Veracruz, donde el termómetro llegó a registrar hasta lo menos seis grados centígrados.

Las temperaturas registradas en esas zonas se ubican entre los más bajos de la temporada invernal 2025–2026, por lo que autoridades llamaron a protegerse del intenso frío.

Cientos de árboles y grandes extensiones de pastizales y zonas de cultivo amanecieron cubiertos por una delgada capa de hielo, lo que generó una drástica disminución de las temperaturas.

La jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua Centro-Golfo, Jessica Luna Lagunes, informó que se reportaron heladas en las regiones de Zalayeta, La Joya, Las Vigas, Huatusco, Acatlán, Coatepec, Xalapa y Tlaquilpa.

La especialista detalló que la temperatura más baja fue de seis grados bajo cero, la cual se registró en la comunidad de Zalayeta del municipio de Perote, una región montañosa ubicada a 40 minutos de la capital Xalapa.

En la población de La Joya del municipio de Acajete, los termómetros marcaron menos 1.5 grados centígrados; mientras que en el municipio de Huatusco se alcanzó un grado centígrado.

En distintas zonas de la ciudad de Xalapa, capital del estado, hubo muy bajas temperaturas que oscilaron entre 1.7 y 2.8 grados centígrados.

En tanto, la Secretaría de Protección Civil estatal informó que en las próximas 72 horas las temperaturas máximas continuarán en ligero ascenso; sin embargo, se mantendrá ambiente fresco a frío durante las noches y madrugadas, con posibles heladas en zonas altas.

