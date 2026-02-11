Más Información
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles a favor de rechazar los aranceles del presidente Donald Trump sobre Canadá, un golpe poco habitual, aunque en gran medida simbólico, a la agenda de la Casa Blanca, ya que seis republicanos se sumaron a los demócratas.
El recuento, 219-211, fue una de las primeras veces que la Cámara, controlada por los republicanos, se ha enfrentado al presidente por una política emblemática, y provocó la inmediata recriminación del propio Trump. La resolución pretende poner fin a la emergencia nacional que Trump declaró para imponer los aranceles, aunque para revocar la política se necesitaría el apoyo del presidente, lo cual es muy improbable. La resolución pasará ahora al Senado.
“Cualquier republicano, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, que vote en contra de los ARANCELES sufrirá graves consecuencias cuando lleguen las elecciones, ¡incluidas las primarias! Nuestro déficit comercial se ha reducido en un 78 %, el Dow Jones acaba de alcanzar los 50 000 puntos y el S&P, los 7000, cifras que se consideraban IMPOSIBLES hace solo un año”, afirmó Trump en Truth Social.
“Los ARANCELES nos han proporcionado una gran seguridad nacional, ya que la mera mención de la palabra hace que los países acepten nuestros deseos más firmes. Los ARANCELES nos han proporcionado seguridad económica y nacional, y ningún republicano debería ser responsable de destruir este privilegio”, añadió el mandatario.
Trump cree en el poder de los aranceles para obligar a los socios comerciales de Estados Unidos a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero los legisladores se enfrentan a la inquietud en sus distritos por parte de las empresas afectadas por las guerras comerciales y de los votantes preocupados por los problemas económicos y los altos precios.
El presidente se quejó de que “Canadá se ha aprovechado de Estados Unidos en materia comercial durante muchos años. Es uno de los peores países del mundo con los que tratar, especialmente en lo que respecta a nuestra frontera norte. Los aranceles nos permiten ganar fácilmente. ¡Los republicanos deben mantenerlo así!”.
La votación del miércoles fue la primera de lo que probablemente será una serie de reprimendas arancelarias impuestas por los demócratas. El renovado escrutinio ya amenaza con dividir al Partido Republicano en un escenario de gran repercusión mediática antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
