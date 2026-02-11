Más Información

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Senado avala reforma de 40 horas; dictamen es enviado a San Lázaro

Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia

Monreal señala que errores de Morena afectan directamente a Sheinbaum; advierte fuertes disputas internas

Continúa baja de Vicealmirante Roberto de la Marina tras acusación de liderar red de huachicol; juez niega amparo

Noroña se lanza contra Díaz Ayuso tras dichos sobre México; quisieran en Madrid tener a Sheinbaum como gobernante, responde

Semar realiza operativo coordinado con la Guardia Costera de EU; aseguran 188 bultos con toneladas de cocaína

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

Harfuch reporta ataque armado a elementos de Semar en El Limoncito, Culiacán; caen 9 presuntos delincuentes y muere un agresor

Dan prisión preventiva a Gaby "N", detenida por el homicidio de motociclista en Iztapalapa; seguirá recluida en Santa Martha Acatitla

La Cámara de Representantes de votó el miércoles a favor de rechazar los aranceles del presidente Donald Trump sobre , un golpe poco habitual, aunque en gran medida simbólico, a la agenda de la Casa Blanca, ya que seis republicanos se sumaron a los demócratas.

El recuento, 219-211, fue una de las primeras veces que la Cámara, controlada por los republicanos, se ha enfrentado al presidente por una política emblemática, y provocó la inmediata recriminación del propio . La resolución pretende poner fin a la emergencia nacional que Trump declaró para imponer los aranceles, aunque para revocar la política se necesitaría el apoyo del presidente, lo cual es muy improbable. La resolución pasará ahora al Senado.

“Cualquier republicano, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, que vote en contra de los ARANCELES sufrirá graves consecuencias cuando lleguen las elecciones, ¡incluidas las primarias! Nuestro déficit comercial se ha reducido en un 78 %, el Dow Jones acaba de alcanzar los 50 000 puntos y el S&P, los 7000, cifras que se consideraban IMPOSIBLES hace solo un año”, afirmó Trump en Truth Social.

Los nos han proporcionado una gran seguridad nacional, ya que la mera mención de la palabra hace que los países acepten nuestros deseos más firmes. Los ARANCELES nos han proporcionado seguridad económica y nacional, y ningún republicano debería ser responsable de destruir este privilegio”, añadió el mandatario.

Trump cree en el poder de los aranceles para obligar a los socios comerciales de a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero los legisladores se enfrentan a la inquietud en sus distritos por parte de las empresas afectadas por las guerras comerciales y de los votantes preocupados por los problemas económicos y los altos precios.

El presidente se quejó de que “ se ha aprovechado de Estados Unidos en materia comercial durante muchos años. Es uno de los peores países del mundo con los que tratar, especialmente en lo que respecta a nuestra frontera norte. Los aranceles nos permiten ganar fácilmente. ¡Los republicanos deben mantenerlo así!”.

La votación del miércoles fue la primera de lo que probablemente será una serie de reprimendas arancelarias impuestas por los demócratas. El renovado escrutinio ya amenaza con dividir al Partido Republicano en un escenario de gran repercusión mediática antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

