Vancouver.- La policía identificó el miércoles a la sospechosa en un tiroteo en una escuela de Canadá como una joven de 18 años que había recibido la visita de las autoridades en otras ocasiones por motivos de salud mental.

Las autoridades compartieron el nombre de Jesse Van Rootselaar en una conferencia de prensa un día después de que siete personas fueron asesinadas en una escuela ubicada en una zona remota de Columbia Británica y otras dos murieron en una vivienda cercana en una de las peores masacres en la historia del país.

El comisionado adjunto de la Real Policía Montada de Canadá, Dwayne McDonald, dijo que Van Rootselaar, quien fue encontrada sin vida, tenía un historial de contacto con la policía por cuestiones de salud mental, y que la madre y el hermanastro de la sospechosa también fallecieron.

McDonald dijo que VanRootselaar se identificaba como mujer, pero que al nacer le asignaron el sexo masculino. McDonald dijo que comenzó la transición hace unos seis años.

El agente dijo que la policía aún no ha encontrado ninguna nota de VanRootselaar, pero que es posible que haya escrito alguna.

VanRootselaar asistió en el pasado a la secundaria donde perpetró la masacre, pero dejó la escuela hace unos cuatro años.

Entre los fallecidos hay una maestra, tres estudiantes mujeres y dos estudiantes varones. Sobre las edades de las víctimas, tenían entre 12 y 13 años.

Antes de desatar el tiroteo en la escuela, VanRootselaar mató a su madre, de 39 años, y su hermanastro, de 11, en su casa. En la vivienda se incautaron armas de fuego.

Las autoridades aún investigan el móvil del crimen.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos que fueron trasladadas por aire a un hospital con heridas que ponían en peligro sus vidas, tras el tiroteo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge.

Visiblemente conmovido, el primer ministro Mark Carney, afirmó al llegar al Parlamento: “Padres, abuelos, hermanas, hermanos en Tumbler Ridge se despertarán sin alguien a quien aman. La nación llora con ustedes y Canadá está a su lado”.

Carney señaló que las banderas en los edificios gubernamentales de todo el país ondearán a media asta durante siete días, y añadió: “Saldremos adelante”.

Los tiroteos en escuelas son inusuales en Canadá, que tiene estrictas leyes de control de armas. Respondiendo a matanzas anteriores, el país ha reforzado las restricciones, incluyendo una prohibición recientemente ampliada de todas las armas de asalto.

La matanza del martes fue la peor en Canadá desde 2020, cuando un hombre armado en Nueva Escocia mató a 13 personas y provocó incendios que dejaron otros nueve fallecidos.

