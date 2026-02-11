Más Información

Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de cárteles mexicanos; penetraron el espacio aéreo de EU

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Investigadoras latinoamericanas se aventuran para conocer el mar, la selva y especies asombrosas

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Regularizan lista de sitios para vacunas

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

Londres. El rey británico expresó este miércoles su conmoción y tristeza por un acto de “violencia brutal” ocurrido en una escuela del oeste de , donde 10 personas murieron el martes en un tiroteo perpetrado por un solo tirador.

En un mensaje colgado hoy en su página de , el monarca y su esposa, la reina Camila, admiten estar tristes al enterarse del “terrible ataque” en un colegio secundario en Tumbler Ridge, en la Columbia británica, una localidad de poco menos de dos mil 500 habitantes.

“Solo podemos expresar nuestro más sentido pésame a las familias que lloran la inimaginable pérdida de sus seres queridos y a quienes aún esperan noticias del hospital”, agrega el mensaje de Carlos III, que es jefe de Estado de Canadá.

El rey indica en su nota la terrible “sombra” que se cierne sobre Tumbler Ridge y expresa su solidaridad con todas las personas cuyas vidas han resultado afectadas por una “violencia brutal sin sentido”.

Agradece a las fuerzas del orden y los servicios sanitarios por su “valentía como socorristas” y a todos aquellos en que han colaborado de todas las maneras posibles.

“Al enviar nuestras más sinceras condolencias, mi esposa y yo nos solidarizamos con la población de Tumbler Ridge y con todos los canadienses en su búsqueda de comprensión, recuperación y fortaleza”, termina el mensaje firmado "Carlos R".

El tiroteo del martes en Canadá, en el que 10 personas murieron, entre ellas el supuesto autor de los , es uno de los más graves ocurridos en Canadá en los últimos cuarenta años.

