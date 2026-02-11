Culiacán.- La Fiscalía General del Estado investiga el ataque a balazos con armas automáticas de la encargada de un puesto de venta semifijo en la ciudad de Mazatlán de nombre Rosa “N”, de 57 años, por dos personas del sexo masculino que acudieron a exigirle datos sobre el lugar donde se encontraba un hijo.

Según las primeras investigaciones, la mujer con varias heridas en su cuerpo logró buscar auxilio con el personal de guardia de una empresa fabricante de envases, ubicada en la colonia cercada de donde se registró el atentado.

De acuerdo a los datos aportados, la señora Rosa “N”, encargada de un puesto con venta de tortas y golosinas ubicado en la colonia Mazatlán Tercera, se encontraba atendiendo el negocio cuando se presentaron dos hombres armados que le preguntaron por su hijo, al no tener respuesta, estos le dispararon.

Luego de que sus atacantes huyeron del lugar en un vehículo, la mujer, con varias heridas en su cuerpo, logró levantarse y caminar varias calles hasta llegar a la entrada de una fábrica, donde le pidió ayuda a uno de los vigilantes, el cual le sacó una silla y luego de sentarla, solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio.

El personal de la Cruz Roja, luego de brindarle los primeros auxilios, la trasladaron a un hospital para que reciba atención médica especializada, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado sobre su ingreso por heridas de bala.

Las autoridades judiciales fueron notificadas por el personal médico que el estado de salud de la mujer es grave, ya que presenta cinco impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo, por lo que se le mantiene en terapia intensiva.

