Culiacán, Sin.- El excomandante de la Policía Municipal de Navolato, Pedro “N”, de 66 años de edad, fue mientras conducía un vehículo Honda Civic, cerca del campo agrícola Berlín, en la sindicatura de Villa Ángel Flores de dicho municipio.

Las autoridades fueron notificados que sobre la carretera Cinco de Mayo, en dicha sindicatura, una persona del sexo masculino que conducía un vehículo, había sido victima de un , por lo que al presentarse, los cuerpos de auxilio determinaron que esta persona no contaba con signos vitales.

A través de los documentos del vehículo y de sus antiguos compañeros de la corporación policiaca de Navolato, se logró establecer su identidad de Pedro “N”, el cual fue jubilado hace ocho años, con el cargo de .

El vehículo Honda Civic que conducía presentó diversosen puertas y cristales de armas automáticas, cuyos cascajos percutidos fueron encontrados regados en un amplio tramo de la carretera, conocida como Cinco de Mayo, en la sindicatura de Villa Ángel Flores, Navolato.

