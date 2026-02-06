Morelia, Mich.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al general Guillermo Briceño como nuevo comandante de la Guardia Nacional, en sustitución del general Hernán Cortés.

En su conferencia mañanera de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, Sheinbaum Pardo comentó que el general Cortés ocupa otro cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Está ocupando otro cargo de oficial mayor en la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo.

Lee también Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa

Al presentarlo “en sociedad”, la titular del Ejecutivo federal pidió al general Briceño ponerse de pie para conocerlo.

Lee también VIDEO: Hugo Aguilar responde a críticas luego que le limpiaron los zapatos previo a evento

En breve más información...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr