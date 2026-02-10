León, Gto.- Ante un caso sospechoso de sarampión en un joven de 28 años en la entidad, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) exhortó a las personas de hasta 49 años de edad a verificar que les hayan aplicado las dos vacunas contra la enfermedad, y de no ser así que acudan a recibirlas a las unidades de Salud.

También en coordinación con la Secretaría de Educación los docentes revisan las cartillas de los alumnos a efecto de verificar que tengan completo el esquema de vacunación y de faltarles alguna dosis, conminarán a los padres de familia para que los lleven a inmunizar.

“Si los adultos no tienen la certeza de haberlas recibido, se les invita a solicitarlas en hospitales y Centros de Salud de la Gente”, señaló el titular de la dependencia, Gabriel Cortés Alcalá.

Es importante que todas las personas de menos de 50 años, esto es 49 años y 364 días para atrás, tienen que revisar sus cartillas de vacunación y verificar que tengan dos dosis, excepto si tienen menos de un año y medio, ya que sólo van a tener una.

Explicó que existe el caso de un adulto leonés, quien al parecer tenía incompleto su esquema de vacunación y probablemente se contagió de sarampión en un viaje que realizó a la Ciudad de México, donde hay transmisión activa.

El doctor Cortés Alcalá dijo que el resultado de las pruebas que se realizaron al paciente están pendientes por parte de las instancias federales, y en el caso de que se confirme sería el primer caso de 2026 en el estado

Para registrar este caso como un contagio verificado, se requiere una segunda confirmación (que es la que está en proceso), ya que así lo marca el protocolo, la cual tarda un tiempo aproximado de entre 10 y 15 días en llegar, explicó el funcionario.

