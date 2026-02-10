Más Información

Asesinan a Sergio Cazares Zambada, sobrino de "El Mayo" en Culiacán; hallan su cuerpo con signos de tortura

Así cayó Gaby "N", señalada por el homicidio de un motociclista en Iztapalapa; es recluida a Santa Martha Acatitla

“Se me ha ido mi hijo, pero le doy gracias a Dios que pude ir a rescatarlo"; realizan misa en honor a minero plagiado y muerto en Sinaloa

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

Aplican 14 millones de vacunas contra sarampión en el último año, reporta Salud; destaca esfuerzo coordinado

Entre protestas, reforma de 40 horas “light” avanza en comisiones del Senado; iniciativa no contempla dos días de descanso

Culiacán, Sin.- La persona que fue encontrada asesinada en la cajuela de una camioneta Ford Bronco, estacionada frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la salida sur de Culiacán, fue identificado como Sergio Cazares Zambada, sobrino de .

Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado señaló que la víctima fue identificada por familiares, luego que el domingo pasado se realizó el , en el interior de una unidad Ford, de color gris.

Los datos que se conocen es que Sergio Cazares Zambada, de 41 años de Edad, es hijo de una de las hermanas del “Mayo Zambada”, el cual tenia su domicilio en el fraccionamiento Las Quintas, en la capital del Estado.

Auto donde fue hallado el cuerpo del sobrino del Mayo Zambada en Sinaloa (10/02/2026). Foto: Especial
Su cuerpo, cony disparos de armas de fuego, fue encontrado la noche del domingo pasado, en la cajuela de la camioneta Ford Brinco, todo terreno, la cual fue abandonada, a un costado de la carretera Culiacán-El dorado, frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en atender una llamada anónima que se captó en las líneas de emergencia, en la que se dio a conocer que en un vehículo abandonado se encontrada una persona muerta.

Pese a que desde el lunes pasado, en algunas redes sociales se divulgó que el joven había sido asesinado, sin citar el lugar y el día, la Fiscal General del Estado, Sánchez Kondo, lo confirmó este martes.

aov/cr

